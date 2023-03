Duits bondscoach Hansi Flick toont veel respect voor Rode Duivels: “Dit wordt een goeie test voor ons”

Op zijn persconferentie was Hansi Flick vol lof over de Belgische nationale ploeg. De bondscoach van Duitsland is op zijn hoede en noemt de Rode Duivels “een tegenstander van een ander kaliber dan Peru”.

“België is van een ander kaliber dan Peru, waar we dit weekend tegen speelden. Er is een nieuwe coach en wat nieuwe namen, het is een sterk land. Voetballend zijn ze één van de beste ploegen van Europa, ze hebben veel spelers die één tegen één het verschil kunnen maken. Defensief staan ze dan weer compact en ze kunnen goed om met de druk. Het wordt een goeie test, we gaan ons kunnen meten.”

Volgens Hansi Flick zijn de Rode Duivels “voetballend één van de beste ploegen van Europa”. — © REUTERS

Kehrer: “Lukaku is wereldklasse”

Flick kan geen beroep doen op Havertz en Schlotterbeck. De bondscoach bevestigde dat Tilo Kehrer een basisplaats krijgt in de defensie. De verdediger van West Ham zat ook op de persconferentie en kreeg een vraag over Romelu Lukaku, mogelijk zijn rechtstreekse tegenstander dinsdag. “We moeten nog zien wie er speelt bij België. Als Lukaku speelt, dan gaan we ons aanpassen. Hij is een spits van wereldklasse.”

“Als Lukaku speelt, dan gaan we ons aanpassen” Tilo Kehrer - Verdediger Duitsland

Ook Kehrer is op z’n hoede voor de Rode Duivels. “We weten dat België nog sterker en dominanter zal spelen dan Peru. Voor ons is het een goeie graadmeter, een wedstrijd waarin we ons van onze beste kant willen laten zien. We willen een goede prestatie neerzetten en dan zal het resultaat wel volgen.”