Europol waarschuwt voor misbruik van ChatGPT

De waarschuwing is in de eerste plaats bedoeld als bewustmakingscampagne, zodat een dialoog kan worden opgestart met bedrijven die actief zijn in artificiële intelligentie (AI), om voorzorgsmaatregelen in te bouwen. Europol streeft daarnaast ook naar de ontwikkeling van betrouwbare AI-systemen.

ChatGPT kan zelf teksten genereren, op basis van grote hoeveelheden data uit bijvoorbeeld boeken, artikels of websites. ChatGPT werd in november vorig jaar aan het grote publiek voorgesteld. Door de soms verbluffende resultaten is het programma erg populair. Niet-kenners kunnen makkelijk misleid worden: ze gaan er dan verkeerdelijk van uit dat teksten of antwoorden op vragen afkomstig zijn van een mens in plaats van een machine.

Omdat ChatGPT ook codes voor verschillende programmeertalen kan produceren, is het volgens Europol ook een potentieel waardevol hulpmiddel voor criminelen met weinig technische kennis. Om misbruik te voorkomen, zouden speurders best de technologische ontwikkelingen volgen.