Nederlandse spermadonor moet voor rechter verschijnen omdat hij wereldwijd 550 kinderen kreeg

Jonathan M., een spermadonor uit Nederland, heeft wellicht 550 kinderen wereldwijd, doordat hij loog over hoeveel kinderen hij had en zo vrouwen misleidde. Een van zijn slachtoffers en stichting Donorkind willen dat hij geen sperma meer mag doneren. Jonathan M. is aangeklaagd en moet in april voor de Nederlandse rechter verschijnen.

M. doneerde vanaf 2007 bij elf Nederlandse vruchtbaarheidsklinieken zijn sperma. Eigenlijk mocht je toen in Nederland maar bij één kliniek doneren en maximaal 25 kinderen hebben. Hier was echter geen toezicht op. In 2017 werd bekend dat M. zich niet aan de regels heeft gehouden. Alleen al in Nederland had hij 102 kinderen. Daarom werd hij op de zwarte lijst gezet.

Valse identiteiten

Deze informatie werd echter niet doorgegeven aan buitenlandse spermabanken, waar M. onder valse identiteiten zijn sperma aanbood aan wensmoeders. Zo deed hij zich voor als Ruud bij de commerciële Deense spermabank Cryos. Hij zou uit een grote familie komen, eigen muziek maken en de wereld rondreizen: “Toen ik eind 20 was, kreeg ik het gevoel dat ik mijn tijd nuttig wilde besteden. Ik begon het gevoel te krijgen dat ik anderen wilde helpen met een gezin stichten”, staat in een handgeschreven brief op zijn profiel.

In Nederland bleef M. intussentijd ook nog actief op sites voor inseminatie aan huis. Hij bezocht dan de wensmoeder en doneerde in de badkamer zijn sperma in een potje, waarna de vrouw zichzelf kon insemineren. Overal loog hij over hoeveel kinderen hij had, waardoor de wensmoeders er geen idee van hadden dat hij al meer dan honderd kinderen had gekregen. “Hij kwam eerlijk een betrouwbaar over”, zegt een Nederlandse moeder. “Hij wilde ons helpen. Voor hem was het een klein ding, voor ons een grote wens. Ons verlangen was zo groot en via internet ging het veel sneller dan via een kliniek. Hij zei dat hij maar vijf à zes donorkinderen had.”

Jarenlang waarschuwen

Zijn slachtoffers waarschuwen al jarenlang voor hem. “Dit neemt gevaarlijke proporties aan’’, zegt een van hen. “Hij moet opgesloten worden, want zolang hij rondloopt, blijft hij dit doen.’’ Nu heeft een moeder samen met stichting Donorkind hem aangeklaagd, omdat Jonathan M. in februari weer een wensmoeder heeft benaderd. Ze willen dat hij zijn sperma nooit meer mag doneren. Volgens advocaat Mark de Hek hebben ze al 25 steunverklaringen van andere moeders. “Zijn eigen voortplantingsdrift mag donorkinderen en hun ouders niet in gevaar brengen”, zegt De Hek. “We hopen dat dit andere massadonoren afschrikt, zodat ze stoppen met zoveel kinderen verwekken en met liegen over de aantallen.”

Volgens M. doet hij er met zijn donaties juist goed aan en is het totaal niet zijn doel om zo veel mogelijk kinderen te krijgen. “Ik vind het leuk om te doen en mensen blij te maken”, zegt hij. “De dankbaarheid van artsen en wensouders is groot. Ik heb mensen geholpen die anders misschien kinderloos waren gebleven. Dat wordt wel eens vergeten.”

Gevaarlijk

Het is niet bekend hoeveel kinderen M. precies heeft. In 2021 zei hij tegen De Volkskrant dat hij 275 kinderen zou hebben en in een recent bericht aan een moeder verklaarde hij dat het er 550 zijn. Veel landen hebben een maximaal aantal kinderen per donor om inteelt te voorkomen. Dit kan onbedoeld gebeuren als twee kinderen van een donor een relatie met elkaar aangaan zonder dat ze weten dat ze dezelfde vader hebben. Uit onderzoek blijkt ook dat kinderen met tientallen halfbroers en -zussen grotere kans hebben op emotionele problemen en angstiger zijn voor incest of inteelt.

M. ziet dat probleem niet. “De kinderen kunnen bij elkaar logeren, samen muziek maken, grote kerstdiners houden en elkaar helpen waar nodig. Als de kinderen op mij lijken, zien ze er de romantische kant van in: veel liefde en warmte om te delen met al hun halfbroertjes en -zusjes wereldwijd. Ze vormen een speciale, grote familie waar andere kinderen misschien zelfs met verlangen naar kijken.”