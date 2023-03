Influencer Veerle Peeters wordt gezicht van OnlyFans-kanaal CM: “Ik wil taboes doorbreken”

Net zoals vele anderen, was Veerle Peeters eerst verbaasd toen de CM haar contacteerde in verband met een eigen kanaal op OnlyFans dat ze wilden starten. “Ik vroeg me af wat de bedoeling zou zijn, maar ik ben heel blij dat ze mij gevraagd hebben”, zegt ze.

Het doel is jongeren te behoeden voor misleidende en foutieve informatie over gezondheid die online circuleert, en om hen juiste adviezen te geven. Daar staat Peeters achter. Ze zet zelf, als influencer, in op het doorbreken van taboes. “Ik heb zo’n 23.000 volgers op Instagram en ben ook actief op OnlyFans. Daar deel ik adult content in privéberichten, maar probeer ik ook in te gaan tegen taboes, onder andere rond seksualiteit.” Daarnaast wil ze jongeren waarschuwen voor de gevaren van OnlyFans en andere sociale media.

Advies

Jongeren die door het bos de bomen niet meer zien en op zoek zijn naar correcte gezondheidsadviezen, kunnen terecht op jongeren.cm.be, een nieuwe website die de CM voor hen oprichtte. Maar om nog meer jongeren te bereiken, begint het ziekenfonds dus ook een kanaal op OnlyFans. “Uit een studie bleek dat de meeste jongeren tussen 18 en 24 jaar naar het platform surfen”, vertelt Peeters. “Bovendien kan je er ongecensureerd beelden tonen die andere sociale media, zoals Instagram en Tiktok, zouden verwijderen.”

“Op het kanaal van de CM zullen geen pornografische beelden gedeeld worden”, benadrukt ze. “Ik heb ook niet echt schrik dat mensen dat gaan verwachten. De content is adviesgericht.” Peeters focust zelf vooral op adviezen rond seksualiteit. “Ik heb het onder andere over anticonceptie, welke middelen goed zijn en welke niet, maar op een ludieke manier.” Ook andere thema’s rond gezondheid en mentaal welzijn zullen aan bod komen.