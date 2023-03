Moeder vindt zoon (22) dood in gracht nadat ze tracking-app van iPhone gebruikt

Een moeder vond haar 22-jarige zoon dood in een gracht in het Britse plaatsje Lincolnshire door zijn gsm op te sporen. De zoon was slachtoffer van een vluchtmisdrijf, nadat een 22-jarige bestuurder hem had aangereden. De bestuurder moet voor 86 maanden naar de gevangenis en is zijn rijbewijs 77 maanden kwijt.

Op 22 april 2022 wandelde Josh Ashworth (22) na een avondje uit naar huis langs de A52, toen hij rond 21.30 uur aangereden werd door een BMW. Achter het stuur zat Cole Tressidder, ook 22 jaar oud en op dat moment niet in het bezit van een rijbewijs na een veroordeling voor rijden onder invloed met een ongeval als gevolg.

Toen Ashworth de volgende ochtend niet thuis was, sloeg zijn ongeruste moeder alarm. Een zoektocht werd ingesteld, en dankzij de tracking-app op hun iPhones vond zijn moeder hem rond 7 uur ’s ochtends in de gracht langs de weg. Hij lag daarin met zijn gezicht naar beneden.

Gevlucht

De bestuurder was na de aanrijding gevlucht. Zijn wagen had daar wat schade bij opgelopen. Net daarvoor was Tresidder nog gezien door een andere bestuurder, die tijdens het onderzoek aangaf dat de man te snel reed. Dat was ook de conclusie van het politieonderzoek. Tresidder moet 96 kilometer per uur gereden hebben toen hij Ashworth aanreed. Pas op 23 april 2022 rond de middag gaf hij zich aan, naar eigen zeggen nadat hij het nieuws had gelezen op sociale media. Hij zei niet geweten te hebben dat hij iemand aangereden had. De twintiger zou wel de avond van het ongeval nog gebeld hebben naar een garage om zijn auto te laten herstellen.

De moeder van Ashworth las in de rechtbank een emotioneel statement voor. “Waarom zou iemand zo’n mooi mens langs de kant van de weg achterlaten? Dan was ik niet diegene geweest die mijn zoon met gruwelijke verwondingen vond.” De jongeman zou meteen na de aanrijding overleden zijn door een gebroken schedel. “Dagenlang heeft het idee mij gekweld dat hij daar misschien urenlang had liggen lijden. Gelukkig was dat niet zo.” Ze omschreef haar zoon als “mooi, complex en vol liefde”. “Mijn leven zoals ik het kende, is gestopt op 23 april 2022.”

De bestuurder van de wagen pleitte schuldig voor rijden zonder rijbewijs en verzekering, en gaf toe in het bezit van cocaïne te zijn geweest en die drug te willen hebben verdelen. De rechter zag een verzachtende omstandigheid in het feit dat je niet zou verwachten dat langs die drukke snelweg een voetganger wandelt. Tressider werd veroordeeld tot 86 maanden gevangenis en is zijn rijbewijs 77 maanden kwijt.