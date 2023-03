Mantelzorger misloopt erfenis van miljoen euro door ex-vrouw: “Hij durfde niets zeggen”

Volgens de onterfde mantelzorger had zijn vrouw een hand in het tweede testament waarin alles naar haar zou gaan. — © Belga

Een 66-jarige mantelzorger ziet in de correctionele rechtbank een erfenis van een miljoen euro aan zijn neus voorbijgaan. Hij zorgde lange tijd voor een welgestelde vriend die overleed zonder naaste verwanten en zijn fortuin naliet aan zijn mantelzorger. Althans, dat dacht hij, want even later dook een nieuw testament op waarin niet hij, maar zijn ex-vrouw alles krijgt. Een vervalsing volgens de mantelzorger, maar de rechter geeft hem ongelijk.

Eric D. was decennialang bevriend met de intussen overleden man, ook toen hij nog samen was met zijn ex-vrouw Maria D. In 2004 gingen Eric D. en Maria D. echter uit elkaar in een nogal explosieve scheiding. Sinds 2011 fungeerden Eric D. en zijn nieuwe partner als mantelzorgers voor hun vriend. Die was tijdens zijn leven goudsmid en verzamelde een vermogen van ongeveer een miljoen euro. In 2017 overleed hij zonder naaste verwanten en volgens een testament uit 2007 liet hij alles na aan Eric D.

Dementie

Maar toen kwam Maria met een recenter testament op de proppen waarin alles naar haar zou gaan. “Een zeer warrige en slordige tekst”, zei de advocaat van Eric D. op het proces. Volgens hem was deze nieuwe tekst een vervalsing die slechts enkele maanden voor het overlijden van de man opgesteld werd.

“Eind 2016 verdween hij een tijd uit het rusthuis waar hij verbleef. Maria D. en haar man namen hem mee, zetten hem aan tafel en hielpen hem om zijn nieuwe testament te schrijven”, zegt de advocaat. “Vervolgens hebben ze dat testament gedateerd in 2015. Op het einde van zijn leven was de man immers dement, maar in 2015 was dat nog niet vastgesteld. In 2016 stuurden ze ook al een notaris naar het rusthuis om het testament op te stellen, maar die weigerde dat net vanwege de dementie.”

Oplichting

Daar klopt helemaal niets van volgens Maria D. en haar nieuwe echtgenoot Filiep D. Volgens het koppel was er een vertrouwensbreuk tussen Eric D. en de oude man. “D. werkte vroeger als bankdirecteur en behartigde de financiën van de man”, vertelt hun advocaat. “In 2013 diende die laatste echter een klacht in tegen Eric D. wegens oplichting. Er was zeven miljoen frank verdwenen. Daarom heeft hij hem onterfd, maar dat durfde hij niet te zeggen. D. schermde hem af van de buitenwereld.”

Naast hun verklaringen schermden beide partijen ook met verslagen van schriftdeskundigen. Maar die konden niet eenduidig uitmaken of het nieuwe document een echt of een vals testament is. Op het proces vorderde de procureur dan ook geen straf voor Maria D. en Filiep D. De rechter sprak hen vrij.