Asielzoekers worden weggehaald uit toekomstig nationaal crisiscentrum: “Spannend tot het laatste moment”

In het gekraakte toekomstige nationaal crisiscentrum in Sint-Joost-ten-Node is de ontruiming van zeventig asielzoekers aan de gang.

Zij worden op twee verschillende plekken in het Brussels Gewest opgevangen en kunnen daarna terecht in het netwerk van Fedasil. “Iedereen is blij dat ze hier kunnen vertrekken”, vertelt advocate Mieke Van den Broeck. “Het was wel tot het laatste moment spannend, want er waren geen maatregelen genomen om deze mensen te verplaatsen. Bovendien waren er ook vijf plaatsen te weinig voorzien.”

Een bus van de Brusselse politie zal de asielzoekers vandaag op locatie brengen. “Dat is een beetje vreemd, maar ze gaan toch op hun opvangplaatsen geraken. Er was niets geregeld en dat is duidelijk slecht beheer. Dankzij de politie kunnen deze mensen nu toch vertrekken.”

Voor het pand bevinden zich ook nog enkele tientallen andere asielzoekers. Samen met 2.500 anderen hebben zij momenteel nog geen opvangplaats. “Dat is uiteraard zeer schrijnend. Ik denk dat deze bezetting en de afloop daarvan duidelijk maken dat er wel degelijk plaatsen gevonden kunnen worden. Maar daar is politieke wil voor nodig, en die is er momenteel niet”, besluit Van den Broeck.

