DE INSIDER. De mooiste begrafenis van het jaar: wat kunnen we leren van het afscheid van Arlette, de moeder van Evi Hanssen?

Dit weekend nam Evi Hanssen samen met haar familie afscheid van haar mama, Arlette Jacobs (75). Arlette had haar afscheid tot in de puntjes voorbereid. “Het was geen triestige bedoening. Het was een viering van haar leven”, vertelt onze journaliste Annelies Rutten, die samen met Evi en Arlette de podcast De afscheidstournee van mijn moeder maakte.