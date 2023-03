Wereldbevolking zal minder sterk groeien dan verwacht, zegt nieuwe studie: “Populatiebom zal niet ontploffen”

De wereldbevolking zal minder sterk groeien dan verwacht werd, zo blijkt uit een nieuw onderzoek in opdracht van de Club van Rome. Bovendien zal de bevolkingsgrootte haar hoogtepunt al voor het midden van de eeuw bereiken, waarna deze terug inkrimpt. Dat is goed nieuws voor het klimaat, al lost het niet alle problemen ineens op.

Janne Eijckmans Bron: The Guardian

De zogeheten “populatiebom” zal misschien niet afgaan, dat schrijven de auteurs van de nieuwe studie, die maandag gepubliceerd werd. Vorig jaar nog voorspelden de Verenigde Naties dat de wereldbevolking in 2050 9,7 miljard zou bedragen en daarna nog enkele tientallen jaren zou blijven groeien.

De nieuwe projectie van het Earth4All-collectief, bestaande uit verschillende toonaangevende instellingen voor milieuwetenschap en economie, schetst echter een ander beeld. Als de huidige trends zich verderzetten, zal de wereldbevolking namelijk al in 2046 pieken, op een aantal van 8,8 miljard. Tegen 2100 zal deze afnemen tot 7,3 miljard.

De onderzoekers testten ook een nog optimistischer scenario. Dat gaat ervan uit dat overheden actief stappen zetten om het gemiddelde inkomen en onderwijsniveau omhoog te trekken, twee factoren die de geboortecijfers beïnvloeden. In dat geval ligt het hoogtepunt op 8,5 miljard en bereiken we dit al in 2040, waarna de bevolking nog sneller inkrimpt. Die situatie zou de druk op onze natuurlijke omgeving tegen het midden van de eeuw aanzienlijk verminderen en politieke en sociale spanningen doen afnemen.

Hoewel ook het eerste scenario beter is dan eerdere voorspellingen en er geen “totale klimaatinstorting” zal volgen, zou dit onvoldoende zijn om de milieuproblematiek op te lossen. “We moeten veel moeite doen om het huidige paradigma van overconsumptie en overproductie aan te pakken”, zegt Ben Callegari, één van de auteurs van het rapport, aan The Guardian. Bovendien kan een dalende bevolking nieuwe problemen creëren, zoals een gebrek aan werkkrachten.