Beelden tonen hoe jongeren op klaarlichte dag 5.000 euro aan smartphones stelen: “Wat een lef”

Dieven lijken het de jongste dagen gemunt te hebben op gsm-toestellen. Uit de elektrozaak in de Reustraat in Diest werd vrijdag een twintigtal gsm-toestellen gestolen. En in de winkel van Proximus in Tienen gingen drie jongeren aan de haal met zes smartphones, goed voor 5.000 euro winkelwaarde.

De feiten in Diest dateren van vrijdagnacht rond 3 uur. “De daders gingen erg professioneel te werk”, klinkt het bij de politie Demerdal-DSZ. “Door een gat te maken, konden ze via het dak de winkel betreden. Er werd een twintigtal gsm-toestellen gestolen. Een getuige merkte een verdacht voertuig op nabij de plaats van de diefstal en gaf de kentekenplaat door aan de politie. Dit voertuig werd nog onderschept op de autosnelweg, maar bleek na controle niets met de feiten te maken te hebben.” Het labo en de lokale recherche kwamen ter plaatsen en zetten het onderzoek naar de verdachten verder. (lees verder onder de foto)

Peter De Bondt toont de losgerukte draden van de telefoons. — © VDT

In Tienen is het ook nog zoeken naar de daders van de diefstal in de Proximus-winkel in de Leuvensestraat. “Het was vrijdagnamiddag, rond iets voor 16 uur, toen drie jongeren, vermoedelijk minderjarigen, de zaak binnenkwamen”, vertelt zaakvoerder Peter De Bondt, die ons de camerabeelden toont.

“Je ziet dat het drietal eerst goed de modellen bekijkt en dan even overlegt. Wanneer een klant naar buiten gaat, rukken ze als de bliksem zes gsm-toestellen los - duidelijk de duurdere exemplaren - uit de toonbank. Een van onze medewerkers die het ziet gebeuren, rent achter de jongeren richting Grote Markt achterna, maar voorbij de kerk loopt het spoor helaas dood.” (Lees verder onder de foto)

De camerabeelden tonen hoe de jongeren te werk gingen. — © if

Het is al de zoveelste diefstal uit de zaak, tot grote frustratie van Peter. “Het is ongelofelijk hoeveel lef de dieven tegenwoordig hebben. Dit keer sloegen ze gewoon toe terwijl klanten in de winkel waren en buiten op straat heel veel volk rondliep, want de scholen waren net uit. Je kan dan niet veel meer doen dan de gsm-toestellen nog steviger vastmaken in de staanders, maar dan kunnen klanten helaas niet meer de achterzijde van de toestellen bekijken. Conclusie is dus dat de klanten de dupe worden van dergelijke drieste feiten.”