Russische parlementsleden richten speciale legereenheid op zodat ze zelf niet hoeven te sterven

Russische parlementsleden werden opgeroepen om ook in de oorlog te vechten, zodat ze respect van het volk zouden krijgen en geld van Verenigd Rusland, de politieke partij van Poetin. Sindsdien zijn een aantal politici en hun zoons een maand vrijwillig het leger ingegaan bij de Cascade-eenheid, waar ze 80 kilometer van het slagveld af zouden werken.

Het Russische blogaccount VKCh-OGPU zegt dat het veel contact heeft met het Russische ministerie van Defensie en heeft een lijst gedeeld met parlementsleden die in de eenheid werkten. “Dit is een eenheid met volksvertegenwoordigers en hun zonen die willen zeggen dat ze in de oorlog hebben gewerkt, maar niet naar de frontlinie willen. De drone afdeling in de Cascade-eenheid is het meest comfortabel, omdat je op een veilige afstand van het slagveld mag zijn.”

De eenheid is een maand na Poetins mobilisatie opgericht. Het zou een geheime verkenningseenheid zijn. Op foto’s van de eenheid is te zien hoe soldaten drones voorbereiden en naar computers staren. Een aantal leden van de eenheid kreeg toch een medaille wegens dapperheid.