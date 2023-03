FA klaagt Fulham-manager Marco Silva na kritiek op scheidsrechter aan voor wangedrag

Fulham-manager Marco Silva is aangeklaagd wegens wangedrag na de nederlaag van zijn ploeg tegen Manchester United (3-1), zondag 19 maart in de kwartfinales van de FA Cup. Silva werd tijdens de wedstrijd naar de tribune gestuurd na een incident in de 72e minuut, waarbij United een penalty kreeg van scheidsrechter Chris Kavanagh.

“We hebben dit seizoen helaas al veel pech met Kavanagh gehad”, aldus Silva na de wedstrijd. Sommige beslissingen zijn moeilijk te begrijpen. We hadden die wedstrijd tegen West Ham thuis, die we verloren door twee goals na twee duidelijke handsballen. Chris Kavanagh was in die wedstrijd de scheidsrechter. Vandaag heeft iedereen gezien wat er in deze wedstrijd gebeurt. Het is moeilijk om daar van weg te kijken.”

De Engelse voetbalfederatie vond Silva’s commentaar na de wedstrijd ongepast. “Zijn commentaar impliceerde partijdigheid. Hij trok de wedstrijdleiding in twijfel en bracht het spel in diskrediet”, klonk het onder meer bij de federatie.

© REUTERS

De 45-jarige Silva wordt ook aangeklaagd voor wangedrag tijdens de wedstrijd. De Portugese coach beledigde de wedstrijdofficials en gooide zelfs met een waterfles richting de assistent-scheidsrechter.

Naast Silva riskeert ook Fulham-spits Aleksandar Mitrovic een zware sanctie. De ex-speler van Anderlecht kreeg een rode kaart nadat hij Kavanagh een duw gaf. De Engelse voetbalfederatie bevestigde al dat de standaardstraf van drie wedstrijden niet voldoende zou zijn.