Politie waarschuwt voor “pakketfraude”: neem geen pakketjes aan van onbekende, want nadien volgt onaangename verrassing

Levert Bpost, PostNL of een andere pakjesdienst een bestelling af op jouw adres, maar met een andere naam op, wees dan op je hoede. Een onbekende zal nadien bij je aanbellen om de bestelling op te halen. Maar jij zal de rekening gepresenteerd krijgen. En als je niet betaalt, staat er op een dag een medewerker van een incassobureau of deurwaarder aan de deur.

“Pakketfraude”, wordt het in politiekringen genoemd. Het zit zo, klinkt het bij de politie van de zone Zennevallei: oplichters bestellen iets bij een webshop. In het bestelproces kiezen ze ervoor om de aankoop achteraf te betalen. Hij of zij doet dat met een nepprofiel en geeft jouw adres op.

Na het plaatsen van de bestelling houdt de oplichter de verzending van het pakketje nauwlettend in de gaten via het track & trace-nummer. Zo weet de valsspeler exact wanneer PostNL, Bpost of een andere koerierdienst het pakje bij jou heeft afgeleverd.

“Zodra de oplichter online ziet dat het pakketje is bezorgd, komt hij of iemand anders (vaak sturen ze jongeren) aanbellen”, aldus de politie. “De persoon die het pakketje komt ophalen, vertelt dat er per ongeluk een verkeerd adres werd opgegeven. Trap echter niet in de val. Het gaat om fraude”, waarschuwt de politie.

“Want omdat het pakketje op jouw adres in ontvangst is genomen of omdat de koerier het aan je voordeur heeft achtergelaten zonder aan te bellen, krijg jij achteraf de factuur en betalingsherinnering(en) toegestuurd. En op het einde van de rit zelfs een incassobureau of deurwaarder aan de deur om het bedrag van de factuur plus kosten op te eisen. Terwijl je helemaal niets hebt besteld en de oplichter met het pakketje aan de haal is.”

Bij Test Aankoop krijgen ze geregeld klachten van gedupeerden die nadien worden bestookt met facturen, “terwijl ze het pakketje te goeder trouw hebben meegegeven”, klinkt het.

Weiger levering

“Komt er een pakketbezorger bij u aan de deur om een pakketje af te leveren terwijl je geen bestelling hebt geplaatst, controleer dan altijd eerst de naam en het adres op het pakket voordat je dit aanneemt. Komt het adres overeen met jouw adres, maar staat er een andere naam op, weiger dan de levering”, waarschuwen ze bij de FOD Economie.

Is het pakje gewoon aan de deur gezet en belt er nadien iemand aan die beweert dat het pakketje voor hem is? “Geef het dan zeker niet mee. Neem contact op met de webwinkel en vraag hoe je het gratis kan terugsturen. Hou ook alle correspondentie (mails) goed bij. Je kan ook een klacht indienen bij je lokale politie. Zo heb je wat in handen moesten er toch rekeningen komen nadien.”

Lien Meurisse van de FOD Economie raadt ook aan om elke vorm van misbruik te melden via het meldpunt fraude.

Zelden betrapt

Exacte cijfers over het aantal feiten heeft de politie niet, omdat ze niet apart worden bijgehouden. Het afgelopen jaar heeft de Economische Inspectie wel bijna 3.500 meldingen ontvangen van slachtoffers van allerlei vormen van fraude via online verkoopplatformen, ongeveer evenveel als in 2021. Goed voor 2,7 miljoen euro aan verliezen voor webshops of klanten.

Pakketfraude komt veel vaker voor dan we denken, zo blijkt uit een rondvraag bij verschillende politiezones. En de daders kunnen maar zelden betrapt worden, omdat ze met valse profielen werken en sluw genoeg zijn om hun echte identiteit goed af te schermen.

Twee jaar geleden werd een koppel uit Harelbeke veroordeeld voor pakketfraude via Zalando. Ze kregen twee maanden cel en een boete. Maar het aantal veroordelingen is op een hand te tellen.