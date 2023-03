Drie kinderen gedood bij schietpartij in Amerikaanse basisschool, vrouwelijke schutter uitgeschakeld door politie

Bij een schietpartij in een kleuter- en lagere school in het Amerikaanse Nashville zijn zeven doden gevallen. Daarbij ook zeker drie kinderen. Opvallend is dat de dader een jonge vrouw was, een tiener volgens de politie. Zij is door de politie uitgeschakeld voor ze nog meer slachtoffers kon maken.

In een privéschool in Nashville, Tennessee, heeft een vrouwelijke schutter maandagochtend (lokale tijd) meerdere mensen neergeschoten. Volgens de politie zijn er minstens drie jonge kinderen gedood en stierven ook drie personeelsleden van de school. Een agent zou in het hoofd zijn geraakt en verkeert in levensgevaar.

“Drie kinderen werden naar het Monroe Carell Jr. kinderziekenhuis gebracht met schotwonden. Ze hebben het helaas niet gehaald”, zegt John Howser, woordvoerder van het Vanderbilt University Medical Center.

Het Metropolitan Nashville Police Department bevestigt dat de schutter werd doodgeschoten. Het gaat om een tienermeisje, heeft de politie bevestigd. Ze raakte de school via een zijdeur binnen en zou meerdere wapens bij zich hebben gehad.

De politie was zeer snel ter plaatse en schoot haar dood. Over haar motief is nog niets geweten.

De Covenant School in Nashville, waar het incident plaatsvond, is een katholieke kleuter- en lagere school met ongeveer 200 leerlingen.

Officier van justitie Glenn Funk zegt dat de situatie onder controle is en dat er geen direct gevaar meer is.

Volgens gegevens verzameld door Education Week waren er in de VS dit jaar al zeker 12 schietpartijen op scholen waarbij doden en gewonden vielen.

