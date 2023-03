Vertrek Antonio Conte zorgt voor nieuw record in de Premier League

Na het vertrek van Antonio Conte bij Tottenham staat de teller van het aantal managerswissels in de Premier League dit seizoen op elf. Hiermee verbreekt de Engelse competitie zijn record.

Naast Conte verlieten dit seizoen ook al Scott Parker (Bournemouth), Thomas Tuchel (Chelsea), Graham Potter (Brighton), Bruno Lage (Wolverhampton), Steven Gerrard (Aston Villa), Ralph Hasenhuttl (Southampton), Frank Lampard (Everton), Jesse Marsch’ (Leeds), Nathan Jones (Southampton) en Patrick Vieira (Crystal Palace) hun club.

Het vorige record in de Premier League stond op elf. Dit record werd het eerst gevestigd in het seizoen 2013-14. Fulham ontsloeg dat seizoen zelfs twee trainers. Martin Jol moest plaatsruimen voor Rene Meulensteen, die enkele maanden later op zijn beurt ook ontslagen werd.

Het record van 2013-14 werd een eerste keer geëvenaard in het seizoen 2017-18 waarin zowel Southampton (Claude Puel en Mauricio Pellegrino) als West Brom (Tony Pulis en Alan Pardew) twee trainers ontsloegen.

Ook vorig seizoen werd het record van tien vertrekkers geëvenaard. Degradatieklant Watford, een ploeg die sowieso bekend staat voor zijn vele trainerswissels, ontsloeg toen Xisco Munoz en Claudio Ranieri. Manchester wees in november van dat seizoen Ole Gunnar Solksjaer de deur. Op het einde van het seizoen mocht echter ook diens opvolger Ralf Ragnick beschikken.