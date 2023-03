Vicevoorzitter Fed: “Silicon Valley Bank is schoolvoorbeeld van slecht beheer”

Het omvallen van de Amerikaanse Silicon Valley Bank (SVB), hetgeen wereldwijd voor opschudding zorgde in de banksector, is “een schoolvoorbeeld van slecht beheer”. Dat zegt Michael Barr, de vicevoorzitter van de Fed, het stelsel van Amerikaanse centrale banken.

“Het omvallen van SVB toont de noodzaak aan om verder te gaan in onze inspanningen om de veerkracht van het bancaire systeem te verbeteren”, klinkt het in een speech die Barr dinsdag zal geven voor het Amerikaanse Congres.

Maandag raakte al bekend dat er een oplossing gevonden is voor SVB. De bank uit Californië wordt grotendeels gekocht door de bank First Citizens. SVB was voornamelijk actief in de technologiesector en kwam in de problemen door de opgelopen rente. Daardoor was herfinanciering van bestaande leningen, die tegen lage tarieven afgesloten waren, duur en moeilijk.

De problemen resulteerden in een bankrun, waarbij klanten massaal probeerden hun tegoeden op te nemen. De bank raakte niet aan voldoende cash en moest uiteindelijk door de autoriteiten gesloten worden.

Het omvallen van SVB was de grootste faling van een Amerikaanse bank sinds de financiële crisis van 2008. Ze leidde tot onrust op de financiële markten en tot grote druk op de bankaandelen, ook in Europa.