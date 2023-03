In de koers verdwijnt de tweede die over de finish rijdt snel in de krochten van de geschiedenis. Al lijkt het er na Gent-Wevelgem op dat het toch de nummer 2 is die met de aandacht gaat lopen. Want de geste van Wout van Aert om zijn ploegmakker Christophe Laporte de overwinning te gunnen, gaat overal over de tong. En de meningen erover zijn verdeeld.