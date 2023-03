Antwerpse speurders ondervragen man van overleden Zoë Snoeks in Ardennen: “Gerechtelijk onderzoek gaat verder”

Het gerechtelijk onderzoek naar het overlijden van Zoë Snoeks, de vrouw uit Meerhout die vorig jaar om het leven kwam in de Ardennen, gaat onverminderd verder. Haar man werd vrijdag verhoord door de federale gerechtelijke politie (FGP) Antwerpen op de locatie waar Zoë om het leven is gekomen. Dat meldt L’Avenir en het Antwerps parket bevestigt het nieuws.

Het Antwerps parket nam vorige zomer het onderzoek naar het overlijden van Zoë Snoeks over. De schoonheidsspecialiste uit Meerhout kwam op 2 november 2021 om het leven in Nadrin, een deelgemeente van Houffalize in de Ardennen. Volgens haar man Joeri J. was Zoë uitgegleden en gevallen tijdens een fotoshoot op Le Hérou, een bekende rotsformatie in de streek.

De familie van Zoë twijfelde echter na verloop van tijd aan het verhaal van J. Het ging blijkbaar al een tijdje minder goed tussen het koppel. Slechts enkele weken later had Joeri al een nieuwe vriendin, minder dan een jaar na het overlijden van Zoë hertrouwde hij.

LEES OOK. Dodelijke val van Zoë (33) tijdens fotoshoot in Ardennen was misschien toch geen ongeluk

De afdeling ‘agressie’ van de federale gerechtelijke politie (FGP) Antwerpen voert het onderzoek en zoekt een antwoord op de vraag of het overlijden van Zoë Snoeks het gevolg was van een noodlottige val of een bewuste duw. Afgelopen winter reisden de Antwerpse onderzoeksrechter en enkele speurders al af naar Le Hérou voor verder onderzoek.

L’Avenir meldt nu dat er vorige week nieuwe onderzoeksdaden werden gesteld in de Ardennen. “De partner van het slachtoffer is afgelopen vrijdag in het bijzijn van zijn advocaat en op de locatie waar de vrouw om het leven is gekomen verhoord door de FGP Antwerpen”, bevestigt parketwoordvoerder Kristof Aerts. Op dit moment is er niemand in verdenking gesteld. “Het verhoor maakt deel uit van het lopende gerechtelijke onderzoek, dat volop wordt voortgezet.”

LEES OOK. Verslagenheid na dodelijke val van Zoë (33): “Hopelijk komt Joeri dit te boven, je moest eens weten wat hij heeft meegemaakt”