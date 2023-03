Netanyahu zet omstreden justitiehervorming op pauze: “We moeten burgeroorlog vermijden”

Na weken van massaprotesten in Israël heeft regeringsleider Benjamin Netanyahu maandag een tijdelijke stop aangekondigd op de omstreden justitiehervormingen. “Ik heb besloten om een tweede en derde lezing van deze sessie op te schorten”, vertelde Netanyahu in Jeruzalem. Het wetsvoorstel zal dus ten vroegste eind april in het parlement in stemming worden gebracht.

“Er is een extremistische minderheid die ons land probeert te verdelen”, zei Netanyahu tijdens de toespraak in het parlement. “Ik ben niet klaar om ons land te verdelen. Ik ga elke steen omdraaien om een oplossing te vinden. We staan op een heel gevaarlijk kruispunt. Door deze crisis moeten we verantwoordelijk handelen. We moeten een burgeroorlog vermijden.”

Hij gaat zijn tijd nemen voor bijkomende dialoog, zei de premier nog. “We gaan de tweede en derde lezing uitstelling tot de volgende parlementaire sessie.” Dat is begin mei. “Dat uitstel komt voort uit de wil om een brede consensus te vinden.” Eerder op maandag zei minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben-Gvir dat hij en de premier overeen waren gekomen om de hervormingen uit te stellen.

Einde van staking

Snel na de toespraak van de Israëlische premier kondigde de Histadrut, de grote Israëlische vakbondscentrale, het einde van de algemene staking aan. Benny Gantz, een van de belangrijkste oppositiefiguren, verwelkomde de beslissing van Netanyahu.

Yair Lapid, hoofd van de Israëlische oppositie, zei maandagavond bereid te zijn tot een echte dialoog, maar onder enkele voorwaarden. “Als de wetgeving echt en volledig stopt, zijn we bereid een echte dialoog aan te knopen”, aldus Lapid. “We hebben slechte ervaringen gehad in het verleden en we willen dus eerst ons ervan verzekeren dat er geen misleiding of bluf is.”

Protesten

In Israël zijn er al maanden protesten tegen de plannen om justitie te hervormen. De regering-Netanyahu wil het parlement de mogelijkheid geven om beslissingen van het Hooggerechtshof met een eenvoudige meerderheid ongedaan te maken. Politici zouden ook meer inspraak krijgen bij de benoeming van rechters. Critici vinden dat de plannen een beperking inhouden van de gerechtelijke macht ten voordele van de politieke macht, waardoor het evenwicht der machten, en het democratisch karakter van de staat, verloren gaat.