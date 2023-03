Er dreigt een heet voorjaar voor de Vlaamse regering: bonden beloven felle strijd tegen afschaffing vaste benoeming

Geen vaste benoemingen meer bij de Vlaamse overheid. Of toch alleen maar in uitzonderlijke omstandigheden. Wie nu al statutair ambtenaar is, kan dat wel blijven, maar de Vlaamse regering wil voortaan alleen nog maar met contractueel personeel werken. De formele onderhandelingen met de overheidsvakbonden moeten nog starten, maar nu al is duidelijk dat er acties komen. “Wij gaan dat niet zomaar laten passeren.”