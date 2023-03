De Croo blijft vizier richten op besparing

De federale regering blijft sleutelen aan haar begrotingscontrole. Echt ver is ze nog niet gevorderd. Zelfs hoe groot de oefening moet zijn, was gisteren nog voorwerp van discussie. Premier Alexander De Croo (Open VLD) wil dit jaar een inspanning van 300 miljoen euro en volgend jaar 1,8 miljard euro. Maar dat valt vooral bij PS op een koude steen.

De Croo haalde maandagavond Pierre Wünsch, de gouverneur van de Nationale Bank, naar de kern. Die moest alle coalitiepartners nog eens duidelijk maken hoe prangend de situatie is en hoe belangrijk het is om wel stevig in te grijpen. Of, zoals de Zestien het verwoordt: “om de zaken zo objectief mogelijk vast te stellen”.

Aan de topministers heeft De Croo twee tabellen voorgesteld. Een eerste met een besparing op de afgesproken verhoging van het minimumpensioen en de uitkeringen. Door de inflatie is die toch al hoger gestegen dan de afgesproken 1.500 euro. Maar dat ligt heel moeilijk voor socialisten en groenen. In de tweede tabel gaat De Croo het geld halen door besparingen op de werkloosheidsuitkeringen. Nog zo’n traditioneel liberaal recept dat de socialisten maar moeilijk kunnen slikken.

De Croo heeft nog wat tijd. Ook dinsdagavond en woensdag staan begrotingsgesprekken gepland in de agenda van het kernkabinet. De meeste topministers gaan er vanuit dat de premier donderdag in de Kamer zijn begrotingscontrole wil kunnen presenteren. (agy)