Cuba stemt voor parlement, zonder oppositie op biljet

De Cubanen zijn zondag naar de stembus getrokken voor de parlementsverkiezingen. Met 470 kandidaten voor 470 zetels is het weinig verrassend wie de komende vijf jaar een zitje heeft weten te verzekeren. De opkomstgraad is dan weer wel interessant.

Om 19.00 uur (lokale tijd) sloten de 23.648 stembureaus hun deuren, een uur later dan voordien was aangekondigd. Volgens de laatste cijfers was de opkomstgraad omstreeks 14.00 uur ongeveer 60 procent.

In totaal werden acht miljoen kiesgerechtigden opgeroepen om de 470 kandidaten te verkiezen, onder wie 263 vrouwen en 207 mannen, de meerderheid leden van de Communistische Partij van Cuba. Op de lijst staan enkel kandidaten die kunnen rekenen op goedkeuring van de staat, oppositie is er verboden.

Cubanen hebben op hun stembiljet twee opties: het bolletje van één persoon inkleuren, of steun geven aan alle 470 kandidaten. Omdat de oppositie dus geen kandidaten heeft kunnen afleveren, riep het op om thuis te blijven en niet te stemmen.