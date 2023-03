Nationale Loterij moet veel duidelijker waarschuwen dat Woohoo-computerspelletjes eigenlijk loterijen zijn

De Nationale Loterij moet de populaire Woohoo-computerspelletjes op haar website, waarmee je tot 3000.000 euro kan winnen, veel duidelijker als een ‘loterijproduct’ in de markt zetten, aldus financiënminister Vincent Van Peteghem (CD&V). Concreet? Een veel duidelijkere waarschuwing dat, nog voor je het spel begint te spelen, de computer al besliste of je wint of verliest.

Denk bij Woohoo aan de “vreugdekreet die we slaken wanneer we winnen”, klonk het enkele jaren geleden toen de Nationale Loterij met Woohoo-games een hele rist e-games lanceerde. Online spelletjes waarmee je, als je erg veel geluk hebt, tot 300.000 euro kan winnen.

En dat legt de Nationale Loterij geen windeieren: de Woohoo-games – de inzet per spel varieert tussen de 0,25 en 5 euro – waren in 2022 goed voor een omzet van bijna 50 miljoen euro.

En toch moeten de Woohoo-games worden bijgestuurd. Reden? Klachten van private kansspelbedrijven bij onder meer de Kansspelcommissie.

Online kansspelen

De Wohoo-games zijn volgens de private spelers immers haast een exacte kopie van de online kansspelen die zij aanbieden. Volgens de klagers is het daardoor voor veel spelers erg onduidelijk dat de Woohoo-games een loterijproduct zijn: een product waarbij winst of verlies al op voorhand is bepaald, terwijl bij een kansspel je actieve deelname enige invloed heeft op winst of verlies.

Nog volgens de private gokbedrijven: omdat de Woohoo-spelletjes dus “in alles” op een kansspel gelijken, had de Nationale Loterij voor dit soort online spelletjes – net als de private gokbedrijven – een vergunning moeten aanvragen bij de Kansspelcommissie, wat niet gebeurde

“De Nationale Loterij, nota bene een overheidsbedrijf, is dus niet alleen illegaal – zijnde zonder vergunning – bezig, maar doet ook nog eens aan concurrentievervalsing ten nadele van de private sector”, oordeelt N-VA-Kamerlid Tomas Roggeman.

Hij baseert zich voor zijn forse uithaal op een recent onderzoek van de Kansspelcommissie naar de omstreden Woohoo-games. Conclusie van dat onderzoek is dat, hoewel volgens de “Nationale Loterij de Woohoo-spelen in kwestie loterijen zouden zijn, de Kansspelcommissie deze spelen als kansspelen beschouwt”, aldus Magali Clavie, de voorzitter van de Kansspelcommissie. Ook zij wijst erop dat de Woohoo-games “gelijkaardig zijn aan de online spelletjes van de private kansspeloperatoren, bijvoorbeeld qua speelervaring”.

Ingrijpen kan de Kansspelcommissie echter niet, omdat “een wettelijke omschrijving van het concept loterij ontbreekt”. De Kansspelcommissie roept de politiek daarom nadrukkelijk op deze zaak grondig uit te klaren “met het oog op de gelijke bescherming van spelers”.

Duidelijker aangeven

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) heeft daarom de Nationale Loterij opdracht gegeven de Woohoo-games veel duidelijker op de leest van een loterijproduct te schoeien, “het onderscheid met een kansspel moet veel duidelijker zijn”, aldus zijn woordvoerder. Ook justitieminister Vincent Van Quickenborne dringt daar op aan.

Over welke bijsturingen moeten gebeuren, daarover gaat de minister in gesprek met de Nationale Loterij, die niet officieel wilde reageren. Maar puur praktisch zal de Nationale Loterij veel duidelijker dan vandaag moeten aangeven aan wie zo’n Woohoo-game speelt, dat op voorhand een computer al besliste of je wint of verliest.

“En daarmee riskeer je de populariteit en de omzet serieus naar beneden te halen”, zegt een expert in deze materie. “Erg aantrekkelijk is dat niet: een computerspel spelen, en op voorhand duidelijk op het hart gedrukt krijgen dat het resultaat helemaal niet afhangt van hoe je vervolgens dat spel speelt.”

Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke, die de goksector al jarenlang volgt, steunt alvast de bijsturingen die de minister de Nationale Loterij oplegt. “Meer transparantie is nodig”, aldus Van Hecke. Hij kan zich bovendien niet van de indruk ontdoen dat “de Nationale Loterij uit vrees om marktaandeel te verliezen, almaar dichter aanschuurt tegen de producten van de private gokbedrijven”.

Bronnen bij de Nationale Loterij ontkennen dat de Woohoo-games een platte kopie zijn van de e-games van private gokbedrijven: “Bijvoorbeeld omdat we er, samen met onafhankelijke experts, streng over waken dat onze spelletjes mensen niet aanzetten tot overmatig spelen.”