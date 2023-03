Wim Lybaert trekt jaar op zee, deze vissers doen het al hun leven lang: “De lokroep van de zee, je kan dat aan niemand uitleggen”

Voor zijn nieuwste reeks ‘Een jaar op zee’ ruilt Wim Lybaert zijn Columbus in voor een vissersschuit. De programmamaker gaat op zoek naar de ziel van de Belgische visserij, zowel aan wal als op zee. Een sector die in zwaar weer vertoeft: er zijn steeds minder jongeren die zich geroepen voelen tot een leven op zee. Voor deze drie (ex-)vissers is het nochtans de schoonste stiel van de wereld. “Je hebt mensen die nooit van huis willen, ik wilde net altijd weg en ongebonden zijn.”