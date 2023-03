Vakbonden en directie Delhaize houden vandaag laatste overleg, maar er is weinig optimisme

De vakbonden staan met hun rug tegen de muur. Vandaag vindt in principe de laatste bijzondere ondernemingsraad plaats. Maar ook zonder enig akkoord tussen beide partijen, kan Delhaize gewoon verder gaan met de zogenaamde cao 32 bis, de verzelfstandiging van de winkels. “Op geen enkel vlak is er al die tijd iets veranderd. Delhaize heeft geen enkele stap in onze richting gezet”, zegt Frank Convents van ACV Puls. “Er is geen enkele vorm van overleg of onderhandeling geweest. De kans is klein dat dat er vandaag wel komt”, bevestigt ook Wilson Wellens van ACLVB.

Hoe het na vandaag dan verder moet, is nog maar de vraag. Her en der wordt gesproken van een sociaal bemiddelaar, maar de vakbonden betwijfelen of een bemiddelaar hier nog iets kan veranderen. “Zo iemand kan luisteren en de balans opmaken. Hij of zij kan zorgen dat de debatten op een meer serene manier verlopen. Maar het is niet aan een bemiddelaar om te zeggen welke richting het verder uit moet.”, klinkt het.

De vakbonden wijzen ook naar de politiek. Ze hopen dat bevoegd minister Pierre-Yves Dermagne (PS) kan ingrijpen en bemiddelen. (nba)