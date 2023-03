Ongeloof na tragisch overlijden van 3-jarig meisje bij ongeval aan opvang

Ongeloof en verdriet, dat zijn de emoties die in Wommersom, een deelgemeente van het Vlaams-Brabantse Linter, naar boven drijven na het dodelijk ongeval aan de buitenschoolse opvang van Ferm in de Zandstraat. Heel wat mensen uit de buurt kwamen maandagavond laat een kaarsje branden of een knuffel neerleggen aan de plaats van het ongeval.

“Ik heb het ongeval niet zien gebeuren, maar werd kort na het voorval opgeschrikt door de commotie op straat”, zegt de vrouw van de apothekerszaak in de Zandstraat. “Daarop ben ik meteen gaan kijken. Het kindje was nog bij bewustzijn, maar bloedde hevig aan het hoofdje. We konden of mochten eigenlijk niet veel doen.”

Het was een banale maandagavond rond 18.45 uur, toen een mama uit Wommersom haar dochtertje met de fiets wilde gaan oppikken aan de buitenschoolse opvang, naast de gemeenteschool De Zandloper. “We weten nog niet exact hoe het ongeval is kunnen gebeuren”, zegt burgemeester Marc Wijnants (CD&V). “Heeft de mama haar evenwicht verloren en belandde de fiets met het meisje in het kinderzitje op straat? Is het meisje daarop bezweken aan de opgelopen hoofdwonde? Er kwam op dat moment ook een wagen aangereden, maar volgens mijn informatie zou de bestuurder van dit voertuig het kindje niet aangereden hebben. Wat er ook van zij, het is een bijzonder tragisch gebeuren. Wij leven erg mee met de ouders.”

“Wij werden omstreeks 18.45 uur verwittigd van de feiten”, zo meldt Sarah Callewaert, woordvoerder van het Leuvense parket. “De juiste volgorde waarin één en ander heeft plaatsgevonden, is nog allesbehalve duidelijk. Wel is het zo dat het zwaargewonde kind naar het ziekenhuis werd overgebracht terwijl het onderweg gereanimeerd werd, en dat het helaas in het ziekenhuis is overleden. De autobestuurder die bij de feiten betrokken was, heeft een alcohol- en drugtest afgelegd en bleek niet onder invloed. We hebben een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden te onderzoeken.”

Geen woorden voor

Heel wat mensen kwamen maandagavond laat nog afgezakt naar de plaats van het ongeval. “We wonen hier in de buurt en hebben zelf kinderen. Toen we het bericht op internet lazen, waren we erg geschrokken en besloten we om een knuffel neer te leggen aan de opvang.”

Enkele ouders van opvanggenootjes van het overleden meisje, kwamen ook een bloemetje neerleggen. Zij waren in tranen. “Ik weet niet wat ik morgen tegen mijn kindje moet zeggen, eerlijk gezegd”, zegt een mama. “Gelukkig is ze nog niet oud genoeg om te beseffen wat er gebeurd is. Dit is echt verschrikkelijk als je dit moet meemaken. Hier zijn gewoon geen woorden voor.”

