Amsterdam mag Romeinse rommel opkuisen

Het huisvuil dat zich week na week opstapelt in de straten van Rome, voor Italianen is het geen vreemd zicht meer. Rome kampt al jaren met een serieus huisvuilprobleem. De hoofdstad werkt aan een nieuwe verbrandingsoven die de verwerkingscapaciteit gevoelig moet opdrijven, maar die is pas tegen in 2026 klaar.

Daarom zocht de vuilophaaldienst in tussentijd naar een oplossing. Na lange onderhandelingen met de gemeente Amsterdam is er nu een akkoord uit de bus gekomen. Elke week mag Rome een trein sturen met zo’n 900 ton huisvuil. Slechts een habbekrats van wat er in Rome echt geproduceerd wordt. De stad met bijna 3 miljoen inwoners zorgt dagelijks voor 4.600 ton.

Het slechte afvalbeleid is al jaren een probleem in Rome. Het afval werd decennia opgeslagen op de vuilnisbelt in Malagrotta, net buiten de stad, maar die werd in 2013 gesloten wegens veiligheid- en milieuproblemen. Sindsdien is er nooit een goed alternatief gekomen. Burgemeester na burgemeester beloofde om het aan te pakken, maar dat is er nooit van gekomen.

Vorige zomer deden 150 professoren, kunstenaars en milieuactivisten nog een smeekbede richting Unesco. In een open brief klaagden ze over de verloedering van de stad. Ze hoopten dat Unesco druk kon zetten op het bestuur om de stad – en het bijhorende werelderfgoed – proper te houden.

Of Unesco werkelijk heeft ingegrepen is onduidelijk maar het ziet er wel naar uit dat huidig burgemeester Roberto Gualtieri de stad een grondige schoonmaakbeurt zal geven. Hij belooft een verbrandingsoven gekoppeld aan een elektriciteitscentrale. Maar voor die oven er staat, is het dus al gauw 2026. Tot dan rijdt de afvaltrein naar Amsterdam.

