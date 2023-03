Zeker twintig doden bij busongeval in Saudi-Arabië

De bus was op weg naar Mekka, met ook pelgrims aan boord. — © AFP

Zeker twintig mensen zijn maandag om het leven gekomen toen een bus in Saudi-Arabië van de weg raakte en vuur vatte. Zo meldt staatsomroep al-Ekhbariya.

De bus vervoerde passagiers naar de stad Mekka, onder wie ook pelgrims die de oemrah, de kleine bedevaart, gingen uitvoeren.

Het ongeval gebeurde in de provincie Asir, in het zuidwesten van het land. Volgens al-Ekhbariya was er een probleem met de remmen. Naast de dodelijke slachtoffers, raakten ook 29 mensen gewond.