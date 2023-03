Jager die lichaam Jürgen Conings vond, moet zich voor rechtbank verantwoorden

De jager die de voortvluchtige militair Jürgen Conings twee jaar geleden vond in het Dilserbos, in Dilsen-Stokkem, moet zich op 6 november voor de correctionele rechtbank verantwoorden voor inbreuken tegen de wapenwetgeving, het verkopen van videobeelden die hij maakte toen hij Conings vond en onder meer een geval van verkeersagressie. Zo berichten Het Belang van Limburg dinsdag en het Nieuwsblad.

Het geval van verkeersagressie heeft niets te maken met de zaak Jürgen Conings. Het tweede dossier, over de schending van de privacy en inbreuken op het recht op afbeelding, dan weer wel. Op 20 juni 2021 vond de jager het stoffelijk overschot van Conings, de beroepsmilitair uit Dilsen-Stokkem die ruim een maand de meest gezochte persoon van het land was, nadat hij op 17 mei 2021 uit de legerkazerne van Leopoldsburg wapens had gestolen en met een aanslag dreigde.

De jager maakte beelden van het onherkenbare lichaam en de vindplaats, die iets later op de website van de Duitse krant Bild verschenen. Het parket van Limburg opende hierop een strafonderzoek.

Het derde dossier over verboden wapenbezit, heeft tenslotte ook geen link met Conings, maar in de nasleep van de heisa rond de beroepsmilitair stootten de speurders bij een huiszoeking op een deel niet-vergunde exemplaren, waarvoor de jager zich nu zal moeten verantwoorden.