Dennis Moerman en Club YLA nemen binnenkort “als goede vrienden” afscheid van mekaar: “Tot einde tonen dat rol in Play-Off 1 nog niet uitgespeeld is”

Twee tegengoals op slechts enkele minuten tijd verwezen al het goede dat Club YLA in de eerste helft tegen Standard liet zien naar de prullenbak. Zo volgden na de spectaculaire zege op Anderlecht twee 0-2-nederlagen in evenveel thuismatchen en zakt blauwzwart weg naar de vijfde plaats in Play-Off 1. Voor afscheidnemend coach Dennis Moerman allerminst een reden om de strijdbijl te begraven.

Club YLA was er in de thuismatch tegen Standard op gebrand om de 0-2-nederlaag tegen KRC Genk uit te wissen. Coach Dennis Moerman zag hoe zijn ploeg zichzelf in de eerste helft niet beloonde en kort na rust het deksel op de neus kreeg.

“Onze intentie was om Standard met positief voetbal bij de keel te grijpen en hen niet te laten voetballen. Dat lukte in de eerste helft heel goed. We troefden de Rouches met hoge druk af en waren ook voetballend de betere ploeg. Tot aan de zestienmeter lukte alles, maar zoals al vaker dit seizoen ontbrak de goede beslissing in de zone van de waarheid. Na rust viel een afgeweken bal voor de voeten van hun spits Welma Fon, die zo’n kans natuurlijk niet laat liggen. Kort nadien belandde een voorzet van Zoe Van Eynde rechtstreeks in doel en dan weet je dat het bijzonder lastig wordt om nog terug te komen. We hebben ons momentum in de eerste helft niet gegrepen en dan is het bijzonder zuur om met lege handen achter te blijven. Met het vroege uitvallen van Lyndsey Van Belle en ook de afwezigheid van Davinia Vanmechelen werden we ook niet gediend door de omstandigheden, maar daar mogen we ons zeker niet achter verschuilen.”

Welma Fon brengt Standard op voorsprong in de 0-2-zege op Club YLA. — © Bart Vandenbroucke

Er resten Club YLA nog zeven wedstrijden in Play-Off 1 om de kloof met de top vier, die intussen al vijf punten bedraagt, te dichten. Voor coach Dennis Moerman wordt zijn tweede seizoen bij blauwzwart ook zijn laatste.

“Vooral de balans met mijn privéleven strookt niet meer met het engagement die je als coach van een topklasser aan de dag moet brengen. Soms moet je harde keuzes maken en dat was met deze beslissing zeker het geval. De gesprekken met het bestuur verliepen heel constructief en we gaan als goede vrienden uit mekaar. De komende jaren zal mijn focus vooral op mijn gezinsleven liggen, maar dat betekent niet dat ik volledig uit het voetbal verdwijn. Er zijn al wat contacten op lager niveau, maar de komende weken wil ik vooral met Club YLA tonen dat onze rol in deze play-offs nog verre van uitgespeeld is.”