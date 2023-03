Politie deelt beelden van zwaarbewapende ex-leerling die op zoek gaat naar slachtoffers tijdens bloedbad op school

De politie van Nashville heeft beelden gedeeld die door bewakingscamera’s in en rond de christelijke kleuter- en lagere school werden gemaakt waar een zwaarbewapende ex-leerling drie kinderen en volwassenen doodschoot . De video toont hoe schutter Audrey Hale (28) aankomt, de glazen deur van de school aan diggelen schiet en op zoek gaat naar slachtoffers in het gebouw. “Ze was gewapend met twee geweren en een 9 mm-pistool”, aldus de politie die snel ter plaatse was en Hale kon uitschakelen.

Wat heeft er zich afgespeeld?

Om 10.13 uur (lokale tijd) op maandagochtend kreeg de lokale politie van Nashville de eerste melding binnen over een schietpartij op een private christelijke school opgericht door de Covenant Presbyterian Church, waar zo’n 200 leerlingen schoollopen.

De schutter was zelf naar de school gereden en liet de wagen achter op de parking. Daarna schoot die glazen deuren van de lagere school kapot om toegang te krijgen tot het gebouw.

Toen de politie arriveerde schoot de schutter vanop de tweede verdieping op aankomende politievoertuigen. Vijf politieagenten drongen de school binnen en verplaatsten zich naar de tweede verdieping. Daar werden ze beschoten door de schutter. Twee agenten vuurden terug. Om 10.27 uur, veertien minuten nar de eerste oproep, werd de schutter doodgeschoten.

© EPA-EFE

Wie zijn de slachtoffers?

Tijdens die veertien minuten durende schietpartij vielen zes doden. Drie daarvan zijn 9-jarige leerlingen van de school: Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs en William Kinney. Daarnaast kwamen ook drie volwassenen om het leven: Cynthia Peak (61), Katherine Koonce (60) en Mike Hill (61). Twee van hen werkten in de school.

Het in nog onduidelijk waar in het gebouw de slachtoffers zich bevonden op het fatale moment. Zo is bijvoorbeeld nog niet geweten of de schutter één specifiek klaslokaal viseerde.

Mike Hill en Katherine Koonce zijn onder de dodelijke slachtoffers — © Covenant School & Church

Wie is de dader?

Een 28-jarige voormalige leerling, Audrey Hale, werd later geïdentificeerd als schutter. Volgens Amerikaanse media was er verwarring over de genderidentiteit van de schutter. De politie noemt de schutter een transpersoon. De politie zelf spreekt steeds over “zij” en “haar”, maar Hale zou zich in de laatste maanden als man geïdentificeerd hebben.

Op beelden van bewakingscamera’s, die door de politie verspreid werden, is te zien hoe Hale door de school loopt in een camouflagebroek, een zwarte vest, witte T-shirt en een rode baseballpet.

De schietpartij was volgens de politie duidelijk voorbereid. Hale had meerdere wapens, waarvan er minstens twee legaal verkregen werden, en veel ammunitie op zak. In de auto van de schutter werd ook een gedetailleerde kaart gevonden van de school. Hale zou ook een andere locatie overwogen hebben voor de schietpartij, maar besloot daarvan af te zien omwille van “te veel beveiliging.”

Een mogelijk motief heeft de politie nog niet meegedeeld. Er worden momenteel schrijfsels van Hale onderzocht en ook de vader van de schutter wordt ondervraagd. De politie werkt aan een theorie en die zou “zo snel als mogelijk” meegedeeld worden. In een interview met NBC News zei politiechef Drake dat zei dat onderzoekers denken dat de schietpartij voortkomt uit “enige wrok” die de verdachte koestert omdat Hale “als jongere naar die school moest.”

Hale had “helemaal geen crimineel verleden”, volgens de politie. Hale studeerde vorig jaar af aan het Nossi College of Art & Design in Nashville, bevestigt de voorzitter van het kunstcollege, en werkte volgens een Linkedin-profiel als freelance grafisch ontwerper.

© AFP

Wat zijn de reacties?

Er zouden dit jaar al minstens 130 schietpartijen, waarbij minstens vier personen werden geraakt, hebben plaatsgevonden in de Verenigde Staten. Dat blijkt uit het Gun Voilence Archive. Het incident is tot nu toe de negentiende schietpartij op een school of universiteit dit jaar waarbij volgens CNN minstens één persoon gewond raakte.

President Biden heeft zijn medeleden betuigd. Hij noemde de schietpartij ‘de ergste nachtmerrie van een gezin’. De president drong er nogmaals bij het Congres op aan een verbod op aanvalswapens goed te keuren en zei: “Het wordt tijd dat we wat meer vooruitgang beginnen te boeken.”

De school laat in een statement weten dat ze er “kapot” van zijn. “We rouwen om het enorme verlies en zijn in shock na de terreur die onze school en kerk heeft verwoest. We concentreren ons op het liefhebben van onze studenten, onze families, onze leerkrachten en ons personeel en het begin van het genezingsproces,” aldus de school in de verklaring.

“De politie is bezig met het onderzoek, en hoewel we begrijpen dat er veel belangstelling is en er veel discussie en speculatie zal zijn over wat er is gebeurd, zullen we prioriteit blijven geven aan het welzijn van onze gemeenschap.”

Daar voegden ze aan toe: “We zijn enorm dankbaar voor de eerste hulpverleners die snel hebben gehandeld om onze studenten, docenten en medewerkers te beschermen” en de school vroeg om “privacy terwijl onze gemeenschap worstelt met deze verschrikkelijke tragedie.”