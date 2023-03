Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un wil productie “nucleair militair materiaal” opdrijven

Volgens het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA verklaarde Kim Jong-un, nadat hij gesproken had met verantwoordelijken van het kernwapeninstituut van het land, dat Noord-Korea zich moet voorbereiden om kernwapens “om het even waar en om het even wanneer” te gebruiken. Hij riep de verantwoordelijken op “de productie van nucleair militair materiaal op lange termijn te ontwikkelen om op een uitgediepte manier het plan van de exponentiële vergroting van het nucleaire arsenaal in werking te stellen”.

De Noord-Koreaanse leider moedigde “de verdere productie van krachtige kernwapens” aan, aldus KCNA. Op het moment dat Noord-Korea zijn kernwapensystemen “tot in de perfectie” voorbereid heeft, “zal de vijand ons vrezen en de soevereiniteit van onze staat, ons systeem en ons volk niet durven provoceren”, klonk het nog.

Vorig jaar riep Noord-Korea zichzelf uit tot een “onomkeerbare” kernmacht. Kim Jong-un riep al eerder op tot een “exponentiële” vergroting van de wapenproductie. Aan het begin van de maand beval hij het leger om de militaire manoeuvres op te voeren met het oog op een “reële oorlog”.