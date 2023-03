Thibaut Courtois vertelt over nakend huwelijk: “Het wordt een besloten ceremonie, nadien geweldig feest met reggaeton”

Geen Thibaut Courtois vanavond in doel bij de Rode Duivels in de oefeninterland tegen Duitsland. Onze nationale nummer één keerde licht geblesseerd terug naar Madrid. Naar zijn club Real en naar zijn verloofde Mishel Gerzig. In het glossy magazine Vanity Fair geeft het koppel in een uitgebreid interview onder meer een inkijk in hun geplande huwelijksfeest.

“We hebben de datum al, een magische plek. Het wordt een besloten, romantische en gezellige ceremonie, met een geweldig feest waarbij aan muziek geen gebrek zal zijn. We houden van reggaeton dansen”, vertelt het aanstaande bruidspaar.

Courtois vroeg het Israëlische model afgelopen zomer ten huwelijk op een schip in de baai van Positano. “Ik was al van plan om haar in januari de ring te geven, maar ik wachtte liever het juiste moment af. Mishel houdt van de zee, dus ik heb alles gepland voor de zomer”, vertelt Courtois, die aan de bemanning van de crew tablets en telefoons had uitgedeeld om alles vast te leggen. Helaas lag ook een paparazzo op de loer, die de foto’s van het aanzoek gretig verspreidde. “Een fotograaf volgde ons, ik denk dat hij het verwachtte. Hij heeft ons betrapt. Dat vonden we natuurlijk niet leuk, maar over het algemeen waarderen we wel de liefde en de interesse voor ons. We zijn graag idolen voor mensen. Zolang men ons respecteert komt alles goed.”