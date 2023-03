Belgisch koppel “op weg naar trouwfeest” in Zweden opgepakt: vrouw had zes wapens in haar beha en slipje verstopt

Een Belgisch koppel is in Zweden aangeklaagd omdat ze onderweg waren met een klein wapenarsenaal. De vrouw had twee kleine handvuurwapens in haar bh en vier in haar slipje verstopt. Verder werden nog verschillende geweren gevonden in een verborgen ruimte in hun wagen.

De ontdekking dateert al van enkele maanden geleden, maar raakte nu pas bekend omdat Arzu S. en Gürkan D., twee veertigers, voor de rechter in Malmö moeten verschijnen op verdenking van wapensmokkel. Ze zitten nog altijd in voorarrest.

Het koppel werd eind december tegengehouden op de Sontbrug tussen Zweden en Denemarken, onder meer bekend van de serie The bridge. De douane had hen naar de kant gehaald voor een routinecontrole. De twee vertelden dat ze op weg waren naar een trouwfeest in Stockholm. Maar ze gedroegen zich nogal zenuwachtig volgens het hoofd van de douane. Toen hen werd gevraagd naar welk huwelijk ze gingen, konden ze niet antwoorden. Daarom werd overgegaan tot een grondige controle.

“Bij een fouille bleek dat de vrouw zes wapens in haar lingerie had verstopt. Maar dat was niet alles. Een speurhond ontdekte ook verborgen ruimtes in hun wagen. Achter het handschoenenkastje zat een ruimte met nog eens negen wapens. Ook achter het dashboard was een verborgen ruimte gemaakt waarin nog onderdelen waren weggestopt”, zegt Kristian Johansson, hoofd van de Customs Crime Squad.

Uit telefonie-onderzoek bleek dat Gürkan D. in de dagen voorafgaand aan de inbeslagname verschillende berichten en foto’s had gestuurd over wapentransacties. Bij een huiszoeking in het huis van het koppel in ons land trof de politie ook munitie aan.

Voor de rechtbank in Malmö pleitten ze maandag volgens de krant Dagens Nyheter allebei schuldig.

© Customs Crime Squad.

De man zegt dat hij de wapens in Duitsland heeft opgehaald om ze naar Stockholm te brengen. Hij zegt dat hij zijn vriendin had opgedragen om ze onder haar kleren te verstoppen.

Als ze worden veroordeeld, riskeren ze tussen vier en zeven jaar cel. De aanklager vraagt dat ze daarna het land worden uitgezet en er vijftien jaar niet meer binnen mogen.