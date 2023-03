Acht personen opgepakt die mogelijk plannen hadden voor terroristische aanslag in ons land

De federale gerechtelijke politie heeft in totaal acht huiszoekingen uitgevoerd in het kader van mogelijke terroristische aanslagen in ons land. Acht personen werden opgepakt. Dat laat het federaal parket weten in een persbericht.

In het kader van een onderzoek van het federaal parket heeft de federale gerechtelijke politie van Antwerpen maandagavond vijf huiszoekingen uitgevoerd, in Merksem, Borgerhout, Deurne, Sint-Jans-Molenbeek en Eupen.

Vijf personen werden van hun vrijheid beroofd en meegenomen voor verhoor. De onderzoeksrechter zal later beslissen of ze bij hem worden voorgeleid en of ze onder aanhoudingsmandaat worden geplaatst. Minstens twee van de betrokkenen worden ervan verdacht voorbereidingen te hebben getroffen om een terroristische aanslag te plegen in België. Het doelwit van de aanslag was nog niet bepaald.

In een ander onderzoek heeft de federale gerechtelijke politie van Brussel drie huiszoekingen uitgevoerd in Zaventem, Sint-Jans-Molenbeek en Schaarbeek. In dat dossier werden ook drie personen opgepakt en meegenomen voor verhoor. Ook zij worden ervan verdacht voorbereidingen te hebben getroffen voor een terroristische aanslag. Ook hier zal de onderzoeksrechter later beslissen of ze worden voorgeleid of onder aanhoudingsmandaat worden geplaatst.

Volgens het parket zijn er linken tussen beide dossiers, maar zal verder onderzoek moeten uitwijzen in hoeverre beide groepen met mekaar verweven waren.

