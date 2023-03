Vrouwen in EU krijgen eerste kind op steeds latere leeftijd

Vrouwen in de Europese Unie krijgen hun eerste kind steeds later. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat waren vrouwen in de EU in 2021 gemiddeld 29,7 jaar oud bij de geboorte van hun eerste kind. Belgische vrouwen zitten met 29,5 jaar net onder die gemiddelde leeftijd.

Volgens vergelijkbare resultaten die sinds 2013 beschikbaar zijn, is de gemiddelde leeftijd van moeders die voor het eerst een kind krijgen, voortdurend gestegen. In 2013 lag die leeftijd nog op 28,8 jaar.

De leeftijd van vrouwen bij de geboorte van hun eerste kind in 2021 was vooral hoog in Spanje en Italië (beide 31,6 jaar), gevolgd door Luxemburg (31,3 jaar) en Ierland (31,2 jaar). Daarentegen krijgen vrouwen hun eerste kind relatief vroeg in de Oost-Europese EU-landen, het vroegst in Bulgarije (26,5 jaar).

Ook bij vrouwen in ons land is een stijgende lijn waarneembaar, maar met 29,5 jaar bij de geboorte van het eerste kind zitten ze nog net onder het gemiddelde van de Europese Unie.

Om de bevolking van een land niet te laten krimpen zonder immigratie, zouden er ongeveer 2,1 kinderen per vrouw geboren moeten worden. In alle EU-lidstaten lag het geboortecijfer in 2021 aanzienlijk lager: gemiddeld kreeg een vrouw in 2021 1,53 kinderen.