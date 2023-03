Moeder van schutter Nashville reageert: “Ik denk dat ik vandaag mijn dochter ben verloren”

De politie identificeerde de schutter in Nashville als de 28-jarige Audrey Hale. Volgens Amerikaanse media was er verwarring over de genderidentiteit van de schutter. De politie noemt Hale een trans persoon. De politie zelf spreekt steeds over “zij” en “haar”, maar Hale zou zich in de laatste maanden als man geïdentificeerd hebben.

ABC News kon kort spreken met de moeder van Hale. “Het is nu heel erg moeilijk”, zei ze aan de telefoon. “Ik denk dat ik vandaag mijn dochter ben verloren.” De vrouw vroeg daarna om privacy voor de familie. De buren van de familie-Hale omschrijven hen als “heel vriendelijk” en “heel religieus.”

Hale werd doodgeschoten door twee politieagenten die de school waren binnengedrongen na een noodoproep.

Over het motief van Hale heeft de politie nog geen concrete uitspraken gedaan. politie werkt aan een theorie en die zou “zo snel als mogelijk” meegedeeld worden. In een interview met NBC News zei politiechef John Drake dat onderzoekers denken dat de schietpartij voortkomt uit “enige wrok” die de verdachte koestert omdat Hale “als jongere naar die school moest.”

