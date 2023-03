Nederlandse pers en ex-internationals snoeihard voor Oranje na mislukte interlandweek: “Van Dijk voelt zich beter dan de rest”

Nee, de Nederlandse nationale ploeg heeft er geen geslaagde interlandperiode opzitten. Na de pandoering in Frankrijk (4-0) kon Oranje maandagavond slechts drie keer scoren tegen Gibraltar, de nummer 200 (van de 211) op de FIFA-ranking. Vooral de ervaren spelers krijgen snoeiharde kritiek te verduren. Ronald Koeman had zich het begin van zijn tweede termijn als bondscoach anders voorgesteld.

Oranje won maandagavond met 3-0, maar tegen een voetbaldwerg als Gibraltar is dat allesbehalve een indrukwekkende prestatie. Dat linksback Nathan Aké twee van de drie goals maakte, zegt veel. En dat Gibraltar vanaf minuut 51 met een man minder speelde, zegt nog meer. Voetbal International gaf vijf spelers een vijf op tien voor hun prestatie (in Nederland is een vijf een onvoldoende). In De Telegraaf kregen vier spelers een onvoldoende.

Nathan Aké was een lichtpunt bij Oranje. Hij scoorde twee keer. — © AFP

De Oranje-watchers van VI en De Telegraaf uitten na de teleurstellende wedstrijd tegen Gibraltar snoeiharde kritiek op zowat alles en iedereen bij de Nederlandse nationale ploeg. “Ze hadden misschien wel een doelpoging of 50, maar het gaat erom wat je daarmee doet”, aldus Simon Zwartkruis van Voetbal International. “Samengevat: het was gewoon niet goed genoeg. Dat was het in Frankrijk niet en tegen Gibraltar ook weer niet. Hier heeft niemand plezier aan beleefd.”

“Ik heb eigenlijk niemand van het Nederlandse elftal zien lachen”, merkte Valentijn Driessen van De Telegraaf op. “Niet vorige week en niet deze week. Dit elftal straalt zo weinig uit. Als je nu de stand bekijkt zie je drie punten, vier goals tegen en drie goals voor. En dan heb je Gibraltar al gehad, in eigen huis. Nee, dat belooft allemaal niet veel goeds. Ik denk dat Koeman best bezorgd is over hoe het verder moet.”

Ronald Koeman keek bezorgd naar zijn elftal. — © REUTERS

Inderdaad, de bondscoach trok dezelfde conclusies als de analisten. “Te weinig, niet goed, slordig, onnauwkeurig, moeizaam...”, begon Koeman aan zijn persconferentie na de match. De intentie was er wel om een hoog tempo te ontwikkelen en voor een grote score te gaan, alleen de uitvoering was onvoldoende. En het is altijd moeilijk om aan te geven waaraan dat ligt. Als ik de twee wedstrijden analyseer, dan ben ik wel teleurgesteld, ja. Hier is niet de juiste plek om individueel over spelers te praten, maar het is duidelijk dat het bij heel wat spelers beter moet.”

“Virgil van Dijk maakt lawaai, maar hij zegt niets” Marco Van Basten, ex-international en analist

Van Basten en Gullit sparen Van Dijk niet

In de wedstrijdanalyse op televisie waren ex-internationals Marco van Basten en Ruud Gullit keihard voor kapitein Virgil van Dijk. “Hij maakt lawaai, maar hij zegt niets”, aldus Van Basten, die een gebrek aan leiderschap ziet bij de verdediger van Liverpool. “Hij geeft geen duidelijkheid en daardoor ontstaan er misverstanden. Dat is wat je als aanvoerder moet voorkomen. In de kleedkamer is hij goed, voetbaltactisch- en technisch niet.”

Van Basten kreeg bijval van Gullit, die er nog een schepje bovenop deed. “In Engeland hebben ze hem ook al bekritiseerd. Hij is gekozen voor het wereldelftal van het jaar. Hij (Van Dijk, red.) vindt zichzelf beter dan de rest. Wij zien dingen… Dan denk ik: jij bent aanvoerder, jij moet dit oplossen.”

Virgil van Dijk kreeg zware kritiek op zijn prestaties. — © EPA-EFE

Harde woorden voor Van Dijk, maar die liet niet zomaar over zich heen lopen. “Ik heb hier niets aan”, reageerde de centrale verdediger na de wedstrijd bij Ziggo Sport. “Voetballers hebben hoge pieken en diepe dalen, dat weten zij (Gullit en Van Basten, red.) als geen ander. Het is vrij normaal dat je niet altijd constant kan spelen. Het is normaal dat mensen fouten maken, dat hoort ook bij het voetbal. Ongeacht wie een platform krijgt en wat mag zeggen. We zijn geen robots, laten we dat niet vergeten.”

“Het enige lichtpuntje is dat de spelers het zelf ook verdomd goed beseffen”, zei Zwartkruis van Voetbal International nog in zijn commentaar. Dat klopt, want behalve Van Dijk was ook spits Wout Weghorst doodeerlijk na de wedstrijd. “Dit is gewoon k*t”, aldus de spits van Manchester United. “Je zoekt wel en doet er alles aan, maar of het pech is? Het is ook gewoon kwaliteit. Die moet omhoog. In de eindfase, in de afronding. Bij mezelf ook. Het was een moeizame week. Je ogen moet je niet sluiten, kwalitatief was het ondermaats.”

Wout Weghorst morste met de kansen. — © AP

Te weinig kwaliteit in de breedte

De analisten en ex-internationals zien de nabije toekomst van de Nederlandse nationale ploeg somber in. Ze zien vooral een gebrek aan kwaliteit in de breedte. “Je moet wel de spelers hebben om het niveau op te krikken”, aldus Driessen van De Telegraaf. “Als je ze vervangt door middelmatige spelers is dat ook geen oplossing. Dan krijg je het ook moeilijk tegen landen als Griekenland of Ierland. En al zeker in de Nations League tegen Kroatië.” De bondscoach ziet dat zelf ook. “We weten: als we wat willen betekenen moeten we compleet zijn”, aldus Koeman. “En dan moet het niveau nog omhoog.”

De volgende wedstrijd van Oranje wordt een stevige test: de halve finale van de Nations League tegen Kroatië, op 14 juni. En bij winst volgt de finale tegen Spanje of Italië. Het zou een geweldige opsteker zijn voor onze Noorderburen mochten ze de Nations League winnen, maar op dit moment lijken ze geen schijn van kans te maken.