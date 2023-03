Frankrijk gaat tiende actiedag tegen pensioenhervorming in

In Frankrijk is dinsdag een tiende dag van demonstraties gepland tegen de pensioenhervorming. Het verzet tegen de hervorming, die de pensioenleeftijd verhoogt van 62 naar 64 jaar, is radicaler geworden sinds de regering de plannen op 16 maart doordrukte en daarmee het parlement omzeilde.

Sindsdien worden de demonstraties gekenmerkt door toenemend geweld, waarbij politieagenten, relschoppers en demonstranten gewond zijn geraakt of openbare gebouwen in brand zijn gestoken. Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin kondigde voor dinsdag een “ongekende veiligheidsoperatie” aan met “13.000 politiemensen en gendarmes, waarvan 5.500 in Parijs”.

Tegelijkertijd zijn er al dagen blokkades, stakingsposten en demonstraties, waardoor de brandstofbevoorrading in sommige Franse regio’s verstoord is. Dinsdagochtend waren er wegblokkades rond Rennes en Nantes, waar het verkeer zeer moeilijk verliep. Meer dan 15 procent van de tankstations in Frankrijk zat maandag zonder benzine of diesel. Het treinverkeer was dinsdagochtend ook ernstig verstoord.

“De inlichtingendiensten verwachten dat 650.000 tot 900.000 mensen dinsdag in heel Frankrijk zullen betogen, waaronder 70.000 tot 100.000 mensen in Parijs”, aldus een politiebron.