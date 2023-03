Overleg bij Delhaize loopt na twee uur op een sisser af, Dermagne stelt sociaal bemiddelaar aan

De laatste bijzondere ondernemingsraad is opnieuw uitgedraaid op een teleurstelling voor de vakbonden. Alhoewel beide partijen twee uur samenzaten dinsdagochtend, bleek er geen enkele marge voor onderhandeling. “Delhaize heeft onze vragen beantwoord maar uiteindelijk is er van onderhandelen nooit geen spraken geweest”, zegt Frank Convents van ACV. “De directie blijft onbewogen achter de beslissing staan.”

Dat betekent dat de procedure gewoon doorloopt en dat Delhaize ondertussen met potentiële overnemers aan tafel zal gaan. “Het ziet er naar uit dat ze de winkels met zeventig malcontenten werknemers zonder meer zullen verkopen.”

De vakbonden staan ondertussen met hun rug tegen de muur want hoe langer de acties blijven duren, hoe meer de personeelsleden ook in eigen vel snijden.

Bevoegd minister Pierre-Yves Dermagne (PS) besliste om een sociaal bemiddelaar aan te stellen: “Na de vergadering hebben we moeten vaststellen dat partijen er (opnieuw) niet in geslaagd zijn echt in dialoog te gaan over de aankondiging die de directie deed op 7 maart. Er is momenteel geen verder overleg gepland op lokaal niveau of op het niveau van de onderneming over dit dossier.

Ik heb dan ook gevraagd aan de sociaal bemiddelaar om het dossier in handen te nemen en de partijen bijeen te brengen voor overleg. Ik roep beide banken op tot een open en constructieve dialoog,” laat de minister van Werk dinsdagmiddag weten.

De vraag om een sociaal bemiddelaar kwam ook vanuit Delhaize zelf: “Delhaize wil op deze manier nogmaals benadrukken dat ze verder wenst in te zetten op de sociale dialoog en dat zal blijven doen. Delhaize hoopt op een gelijkaardig signaal van de sociale partners en roept dan ook op om alle supermarkten terug toegankelijk te maken voor de klanten”, klinkt het.

(nba, fem)