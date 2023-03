Organisatie de Ronde vraagt ‘bergen’ respect voor politie en seingevers: “Zonder hen geen koers en geen volksfeest”

De Ronde van Vlaanderen 2023 staat in het teken van respect voor de politie en de signaalgevers, die steeds vaker met ongepast gedrag van supporters en weggebruikers worden geconfronteerd. In herberg Den Obus, op de top van de Volkegemberg in Oudenaarde, hebben organisator Flanders Classics en provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen Carina Van Cauter de campagne ‘De koers in goede banen leiden, dat verdient bergen respect!’ voorgesteld.

“De Ronde van Vlaanderen is niet alleen de ‘Mooiste’, maar het moet ook de ‘Properste’ en zeker ook de ‘Veiligste’ zijn”, onderstreept de Oost-Vlaamse gouverneur Carina Van Cauter. “De renners maken de koers, maar de supporters en de veiligheidsdiensten maken de koers mogelijk. Zonder hen geen wedstrijd, geen cyclo en geen volksfeest.”

“Met een sensibiliseringscampagne, in samenwerking met de stad Oudenaarde, vragen we dit jaar meer waardering voor het werk van de signaalgevers en politiediensten. De richtlijnen van deze onmisbare tandem in de koers zijn er voor de veiligheid van iedereen. De overgrote meerderheid van de wielersupporters weet dat, maar de pretbedervers zijn zich er onvoldoende van bewust. Steeds vaker krijgen politie en signaalgevers met ongepast gedrag af te rekenen. Dat is jammer, want de koers in banen leiden, dat verdient bergen respect.”

Tweeduizend signaalgevers

“De Ronde van Vlaanderen is wellicht het moeilijkst te organiseren evenement”, zegt Tomas Van Den Spiegel, CEO Flanders Classics. “Ik denk alleen al aan de tienduizenden toeschouwers op de Oude Kwaremont en aan de aankomst in Oudenaarde. En toch verloopt alles vlot. De veiligheid en respect voor de renners, fans en medewerkers staat dan ook heel hoog op onze prioriteitenlijst. Maar die veiligheid garanderen, kunnen we niet alleen. Daar draagt iedereen, die op welke manier dan ook deel uitmaakt van de Ronde, zijn of haar steentje bij. Zondag zullen maar liefst tweeduizend signaalgevers mee instaan voor de veiligheid.”

LEES OOK. Zo leven de Grote Drie toe naar de Ronde van Vlaanderen: Mathieu van der Poel verkent niet, Wout van Aert en Tadej Pogacar wel

Ook Carl Vansteenkiste van Peloton, organisator van de Ronde van Vlaanderen Cyclo op zaterdag 1 april, vraagt respect voor medewerkers en vrijwilligers: “Met 16.000 deelnemers wordt het opnieuw één groot wielerfeest. We zetten zeshonderd stewards en medewerkers in voor een veilig verloop.”

Duurzame Ronde van Vlaanderen

“Maar ook het duurzaamheidsaspect van de Ronde van Vlaanderen verbeteren, blijft ook dit jaar een belangrijke doelstelling en uitdaging”, vult de Oudenaardse burgemeester Marnic De Meulemeester (Open VLD) aan. “De betrokken gemeentebesturen zorgen voor voldoende afvaleilanden op verschillende locaties en horecazaken en eventorganisatoren worden verplicht om herbuikbare bekers te gebruiken. Ecoteams zetten zich in om tijdens het evenement afval op te ruimen en mensen te sensibiliseren.”

LEES OOK. PODCAST CAFÉ KOERS. “Dat iemand van de grote drie de Ronde wint staat als een paal boven water, maar wie?”

“In samenwerking met Ovam wordt een team handhavers aangesteld om toeschouwers erop te wijzen dat elke vorm van afval op de grond gooien zwerfvuil is en dus bij wet verboden is. Na de Ronde nemen verschillende vrijwilligers en jeugdverenigingen de cruciale taak op zich om de populaire heuvels afvalvrij te maken. Ten slotte wordt ook ingezet op duurzame mobiliteit. De wielerliefhebbers kunnen via gratis shuttlebussen naar de aankomst in Oudenaarde en de heuvelzone.”

Geen glas toegelaten

Geen glas toegelaten op de hellingen en kasseistroken in de Ronde. Stewards en politie zullen daarop controleren. “Gebroken glas brengt risico’s mee voor de renners, de veiligheidsdiensten en de supporters zelf”, zegt gouverneur Carina Van Cauter. Naast het verbod op glas roept de gouverneur ook nog op aan de toeschouwers om hun gezond verstand te gebruiken. “Ik roep iedereen op om geen foto’s te nemen terwijl ze over de dranghekken hangen, en ook om op te passen met de vlaggen. Vlaggen zwaaien mag, maar niet over de renners. We willen geen vlaggen in de wielen zien draaien.”