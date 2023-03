Ex-vrouw van Tony (50) ontvoerde hun zoontjes naar Roemenië, na anderhalf jaar zijn ze eindelijk weer thuis: “Ze zijn getraumatiseerd”

Tony in de rechtbank van Veurne. Hij doorstond een lange lijdensweg, maar zijn kinderen zijn eindelijk terug thuis bij hem. (foto links) — © jhm

Nieuwpoort

Een 41-jarige vrouw riskeert drie jaar cel omdat ze de twee zoontjes die ze samen met Tony Wiggett (50) uit Nieuwpoort had, ontvoerde naar Roemenië. Pas na anderhalf jaar slaagde Tony erin om Enrique (12) en Denis (11) terug naar België te halen. “De laatste twee maanden sliepen ze daar in erbarmelijke omstandigheden in een tehuis, zonder buiten te komen, op een matras op de grond. Ze zijn getraumatiseerd”, zegt Tony.