Onderzoekers ontdekken 100 keer meer microplastic in Britse zee dan 6 jaar geleden

Een nieuwe studie heeft honderd keer meer microplastic ontdekt in het water aan de Britse kustlijn dan zes jaar geleden. De stijging is onder meer te wijten aan betere apparatuur die monsters met kleinere deeltjes plastic kan opvissen.

In kader van de Great Britain Row Challenge roeiden drie teams afgelopen zomer de meer dan 3.000 kilometer lange Britse kustlijn af. Daarbij verzamelden de atleten meteen ook watermonsters voor onderzoekers van de universiteit van Portsmouth.

Volgens de wetenschappers ligt de hoeveelheid microplastic in het zeewater nu honderd keer hoger dan in 2017, toen het overheidsagentschap voor Milieu, Visserij en Aquacultuurwetenschap een vergelijkbare studie uitvoerde. Die stijging zou vooral te wijten zijn aan het nieuwe, meer nauwkeurige onderzoeksmateriaal dat werd ingezet.

“Dankzij de apparatuur die tijdens het evenement werd gebruikt om gegevens te verzamelen, konden we veel kleinere deeltjes opvangen”, verklaart dr. Fay Couceiro, verbonden aan de universiteit. Zo konden de onderzoekers “een nauwkeuriger beeld krijgen van waar en hoe geconcentreerd microplastics zijn”.

In grote hoeveelheden kan het innemen microplastic zeer schadelijk zijn voor de meeste diersoorten. Dankzij deze nieuwe onderzoeksmethoden kunnen wetenschappers het water beter controleren en opvolgen.

“Gezien de mogelijke negatieve gevolgen is het essentieel dat we een beter inzicht krijgen in hoeveel microplastics er in onze wateren zitten en dat we een manier hebben om ze te monitoren”, sluit dr. Couceiro af.