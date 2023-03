Tientallen Bulgaarse scholen vlak voor verkiezingen gesloten na bommeldingen, mogelijk vanuit Rusland

In Bulgarije zijn maandag en dinsdag tientallen scholen gesloten na meerdere bommeldingen. Dat maakten de autoriteiten bekend. Mogelijk is er een link met Rusland.

“De speurders denken dat het om hybride aanvallen vanuit Rusland gaat”, zei binnenlandminister Ivan Demerdjiev. Om een concreet zicht te krijgen op wie de meldingen doet, roept Bulgarije de hulp in van bondgenoten, en in het bijzonder de VS. Het parket in Sofia heeft een terreuronderzoek opgestart.

De voorbije dagen hebben tientallen scholen bijna identieke bommeldingen gehad van de organisatie Free Misantropic Unabomber Legion. Daarin zou telkens gestaan hebben dat er explosieven aanwezig zouden zijn in de scholen. Uit voorzorg bleven die dan ook ontruimd en vervolgens gesloten. In totaal kwamen er 102 bommeldingen binnen.

Zondag vinden in Bulgarije verkiezingen plaats, en de stemlokalen worden in veel van de betrokken scholen georganiseerd. Of dit een Russische poging is om die verkiezingen te dwarsbomen, werd niet bevestigd maar er wordt wel nadrukkelijk in die richting gekeken.