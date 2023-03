Twee mensen doodgestoken bij mesaanval in Ismaili Centrum in Portugal

In het Ismaili Centrum in de Portugese hoofdstad Lissabon zijn dinsdag twee mensen om het leven gekomen bij een mesaanval. Dat meldt de Portugese politie in een verklaring.

“De aanval leidde tot meerdere gewonden en, op dit moment, twee doden”, aldus de politie. De vermoedelijke dader is aangehouden, nadat hij gewond was geraakt, en ligt in het ziekenhuis. Volgens CNN Portugal gaat het om een Afghaanse man.

Een Ismaili Centrum is een symbolische markering van de aanwezigheid van aanhangers van het ismaïlisme, een stroming binnen het sjiisme, wat dan weer een stroming is binnen de islam. Het ismaïlisme telt ongeveer 15 miljoen aanhangers in ongeveer 30 landen en ongeveer 7.000 aanhangers in Portugal.

Het Ismaili Centrum in Lissabon, dat in 1998 de deuren opende, is het wereldwijde hoofdkwartier van het ismaïlisme. Het doet dienst als gebedsplaats, maar er vinden ook bijeenkomsten plaats. De religieuze leider, Aga Khan, verkreeg in 2019 de Portugese nationaliteit. opende in 1998 de deuren.