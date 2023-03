Terreurdreiging in Noord-Ierland verhoogd na aanval op politie-inspecteur tijdens jeugdvoetbalmatch

De Noord-Ierse overheid heeft het niveau van terreurdreiging in het land verhoogd. Dat heeft de staatssecretaris voor Noord-Ierland Chris Heaton-Harris aangekondigd, zo meldt de BBC.

De maatregel is gebaseerd op een evaluatie van de inlichtingendienst MI5 en volgt op een toename van de activiteiten van dissidente republikeinen, waaronder een aanval op een politie-inspecteur. De man werd meerdere malen beschoten door twee schutters terwijl hij buiten diensttijd jeugdvoetbal coachte. De aanslag werd opgeëist door de dissidente groep, de New IRA.

Het dreigingsniveau is verhoogd van substantieel naar ernstig, wat betekent dat het risico op een aanval of aanvallen is gestegen van “waarschijnlijk” naar “zeer waarschijnlijk”.

De aankondiging van dinsdag maakt de verlaging van vorig jaar, de eerste verandering in Noord-Ierland in 12 jaar, ongedaan. MI5 wordt geacht het dreigingsniveau om de zes maanden te herzien.