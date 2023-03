Geen EK voetbal voor Belgische U19 na gelijkspel tegen Italië

De Belgische voetbalbeloften onder 19 jaar hebben dinsdag in hun laatste EK-kwalificatiewedstrijd in groep 2 van de eliteronde 2-2 gelijkgespeeld tegen Italië. Ze grijpen zo naast EK-deelname. De Jonge Duivels moesten winnen om zich te kwalificeren voor de eindronde van het EK.

Norman Bassette, aanvaller van de Franse tweedeklasser Caen, bracht de Belgen na acht minuten nog wel op voorsprong. De Italianen namen vervolgens het heft in handen met strafschopgoals van Sassuolo-middenvelder Luca D’Andrea (45.+2) en Inter-aanvaller Francesco Pio Esposito (51.), de jongere broer van Sebastiano, voor Nieuwjaar nog aan de slag bij Anderlecht. De 2-2 van de Belgen, ook vanop de stip, van Anderlecht-spits Mario Stroeykens volstond niet meer.

Italië hield in een prangend slot het gelijkspel vast en plaatst zich voor het EK. Voor de Belgen eindigt de eliteronde in het Duitse Bremen met een 3/9. Eerder deze week speelden de Belgische U19 ook al gelijk tegen Slovenië (0-0) en Duitsland (1-1). Ze eindigen als derde in hun poule, na Italië (5 ptn) en Duitsland (4 ptn). Slovenië (2 ptn) werd laatste.

De 27 teams die door de eerste kwalificatieronde raakten, werden samen met Portugal - dat als nummer 1 was vrijgesteld van de eerste ronde - onderverdeeld in zeven groepen van vier voor deze eliteronde. Enkel de zeven groepswinnaars kwalificeerden zich voor het EK U19, dat van 3 tot en met 16 juli wordt gehouden in Malta. Dat is als gastland automatisch gekwalificeerd.

België nam in het verleden vier keer deel aan een EK U19, waarvan de laatste keer in 2011.