Schotse premier Nicola Sturgeon na acht jaar officieel afgetreden, weg vrij voor opvolger Humza Yousaf

Sturgeon was in totaal acht jaar aan zet en daardoor de langst regerende premier van Schotland. De Britse omroep BBC berekende dat ze in totaal 3.051 dagen eerste minister was. Vorige maand kondigde Sturgeon aan dat ze zou vertrekken wanneer er een opvolger werd gevonden. Intussen werd de 37-jarige Humza Yousef, de voormalige minister van Volksgezondheid, aangeduid als nieuw partijhoofd door de leden van SNP.

Dinsdag zal Yousef officieel verkozen worden door het Schotse parlement als nieuwe premier. Hij wordt niet alleen de jongste premier in Schotland, het is ook de eerste keer dat een lid van een etnische minderheid (Yousaf heeft Pakistaanse roots en is moslim, red.) de post krijgt.

Sturgeon was doorgaans een populaire politica. Ze slaagde er evenwel niet in om tijdens haar regeerperiode de onafhankelijkheid van Schotland te bekomen. Daar lijkt voorlopig ook geen verandering in te komen. De oproep van Yousef voor een onafhankelijk Schotland kreeg alvast geen gehoor bij de Britse regering.