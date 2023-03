Een jonge Belgische vader heeft een wanhoopsdaad ondernomen na gesprekken met een chatbot. Dat zegt zijn echtgenote in ‘La Libre’. De man zou met een obscure chatbot ‘gesproken’ hebben, die geen alarm sloeg en hem niet doorverwees naar de hulpdiensten. Erger nog: de chatbot moedigde hem aan. “Dit is een drama dat in de sterren geschreven stond.”