Parijs zet graafmachines in om afval op te ruimen in straten van de stad: staking opgeschort

Na een staking van meer dan drie weken bij de vuilnisophaaldiensten, zet Parijs nu graafmachines in om de afvalberg van ruim 7.000 ton te ruimen in de straten. Dat heeft de stad dinsdag meegedeeld. Intussen heeft de vakbond de opschorting van de staking aangekondigd.

De hoop afval zou evenwel geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengen voor de plaatselijke bevolking. Ook is er geen sprake van een rattenplaag, klinkt het. De stad blijft wel waakzaam en staat in contact met lokale gezondheidsdiensten.

De vuilnisophaaldiensten staken als protest tegen de pensioenhervorming van president Emmanuel Macron. Ongeveer de helft van de stad wordt getroffen. Het gaat om plaatsen waar de gemeentelijke vuilnisophaaldienst actief is. De politie heeft het personeel enkele dagen terug weliswaar opgevorderd om het vuilnis op te halen, nadat er sprake was van een afvalberg van meer dan 10.000 ton.

In de overige buurten haalt een private ophaaldienst het vuilnis op. Daar werd begin deze week een staking aangekondigd, maar die werd afgewend. De afvalruimers richten zich nu vooral op het parcours van de Parijse marathon aanstaande zondag, klinkt het. De stad spreekt over “ongekende middelen” om de afvalinzameling te versnellen. Het evenement zal naar eigen zeggen “in de best mogelijke omstandigheden” plaatsvinden.

Dinsdag kondigde vakbond CGT de opschorting van de staking vanaf woensdag aan, om in overleg te gaan met de leden. Tegelijk waarschuwt de vakbond dat de strijd niet voorbij is. “We komen terug”, klinkt het.

Eiffeltoren gesloten

Nog als gevolg van de stakingen tegen de pensioenhervormingen blijft de Eiffeltoren dinsdag gesloten voor het publiek. De stakingsoproep komt van de twee vakbonden die de werknemers vertegenwoordigen van Sete, het bedrijf dat de Eiffeltoren uitbaat. Hoewel het voorplein toegankelijk blijft, heeft de toren zelf “niet genoeg mankracht om open te gaan”, aldus de directie.

Sete telt ongeveer 350 werknemers. Degenen onder hen die staken, zouden de toegang tot het monument niet versperren, maar “gewoon de nationale beweging volgen”, aldus het bedrijf. Op woensdag zou de Eiffeltoren weer opengaan voor bezoekers.